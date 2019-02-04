【歐霸外】愛斯賓奴大勝晉級　中國球迷不滿武磊任後備　促主帥加歷高下台 (16:49)

愛斯賓奴是役開賽5分鐘便憑艾迪亞柏祖沙先開紀錄，換邊後再下一城，遙遙領先。加歷高在65分鐘終換入武磊，亦是這名27歲國足前鋒繼首回合後再度上陣。愛斯賓奴最終以3：1挫史特蘭，兩回合計勝7：1，外圍賽第3圈將對瑞士超球會琉森。不過遠在中國收看直播的球迷，卻不滿武磊未有正選上陣，有球迷批評主帥加歷高不尊重武磊：「若他（加歷高）不再需要武磊，請將他出售至其他可獲正選的球會，不要浪費他的時間。」亦有網民稱愛斯賓奴的決定浪費中國球迷的時間：「我們要在凌晨起牀收看直播，現在更要我們等這麼長的時間才能見到武磊上陣，I want to sleep(我想睡覺)。」更有網民認為加歷高戰術調動欠佳，籲對方下台。

其他賽事方面，首回合大勝北愛爾蘭球隊十字軍的狼隊，次回合作客有前鋒魯爾占美尼斯梅開二度，以4：1大勝對手，兩回合計贏6：1晉級。法蘭克福回師主場以2：1挫愛沙尼亞球隊科羅拉，兩回合計勝4：2躋身次圈。

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