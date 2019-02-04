【中超】中超夏天轉會窗關閉　「上海雙雄」簽國腳級鋒將　巴利無緣登陸江蘇 (21:58)

今夏上海申花以2656萬歐元（約2.3億港元）成花費最多的中超球隊，羅致了5名球員，如由全北汽車來投的韓國高大中鋒金信煜，與恩師崔康熙故劍重逢，立即融入球隊，上陣4場入6球，助球隊3勝1負走出護級區。更受矚目的另一新兵、前意大利國腳艾沙拉維，則仍未歸隊暫未為申花「地標」。申花亦引入山東魯能的中國中場王永珀等國援，銳意走出上半季低迷的成績。

至於中超今夏最高轉會費，則落在由英超韋斯咸轉投上海上港的阿拿奧杜域，轉會費為2500萬歐元（約2.18億港元），亦交出上陣3場入2球的高效率。而上季由西布朗借至紐卡素前鋒荷西朗頓，亦跟隨名帥賓尼迪斯，來到大連一方。

暫列榜首的廣州恒大，雖在轉會窗未有大動作，但有將入籍國足的射手艾傑臣由上海上港回巢，作用更立竿見影，上陣4場入5球。江蘇蘇寧則最終未能成功羅致皇家馬德里球星加里夫巴利，取而代之簽入30歲克羅地亞籍前鋒艾雲辛天尼，還有國際米蘭守將祖奧米蘭達。

中超2019年夏天主要轉會

阿拿奧杜域（奧地利，前鋒） 韋斯咸→上海上港

艾沙拉維（意大利，前鋒）羅馬→上海申花

金信煜（韓國，前鋒）全北汽車→上海申花

艾傑臣（巴西，前鋒）上海上港→廣州恒大

荷西朗頓（委內瑞拉，前鋒）西布朗→大連一方

祖奧米蘭達（巴西，後衛）國際米蘭→江蘇蘇寧

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