【籃球】東亞超級聯賽下月澳門揭開戰幔　中日韓勁旅參戰　門票即日起公開發售 (17:39)

由澳門政府及亞洲聯賽合辦的「東亞超級聯賽 - 非凡 12」籃球賽，下月17至22日於澳門塔石體育館舉行，參賽球隊來自中國、日本、韓國及菲律賓共12支球隊，門票即日起已公開發售。
東亞超級聯賽在9月17至22日假澳門塔石體育館舉行，今屆參賽12支球隊包括擁有中國隊主力郭艾倫，並將簽入湖人得分後衛蘭斯史堤芬遜的CBA勁旅遼寧飛豹，以及擁有日本隊主將比江島慎及前NBA太陽球員田臥勇太的日本B.League球隊宇都宮王道等。門票即日起已公開發售，球迷可透過網上購票（澳門售票網、大麥票務、趣票網、永樂票務）、澳門售票網各門市及塔石體育館現場售票處（9月17至19日、21至22日）購買。
參賽球隊：
CBA（中國）：
遼寧飛豹、浙江廣廈、深圳領航者
B.League（日本）：
千葉噴射機、新瀉天鵝、琉球黃金帝王、宇都宮王道
KBL（韓國）：
全州KCC 宙斯盾、首爾SK騎士
PBA（菲律賓）：
黑水精英、生力啤酒人、菲律賓電信
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