【籃球】東亞超級聯賽下月澳門揭開戰幔　中日韓勁旅參戰　門票即日起公開發售 (17:39)

東亞超級聯賽在9月17至22日假澳門塔石體育館舉行，今屆參賽12支球隊包括擁有中國隊主力郭艾倫，並將簽入湖人得分後衛蘭斯史堤芬遜的CBA勁旅遼寧飛豹，以及擁有日本隊主將比江島慎及前NBA太陽球員田臥勇太的日本B.League球隊宇都宮王道等。門票即日起已公開發售，球迷可透過網上購票（澳門售票網、大麥票務、趣票網、永樂票務）、澳門售票網各門市及塔石體育館現場售票處（9月17至19日、21至22日）購買。

參賽球隊：

CBA（中國）：

遼寧飛豹、浙江廣廈、深圳領航者

B.League（日本）：

千葉噴射機、新瀉天鵝、琉球黃金帝王、宇都宮王道

KBL（韓國）：

全州KCC 宙斯盾、首爾SK騎士

PBA（菲律賓）：

黑水精英、生力啤酒人、菲律賓電信

其他報道：【F1】杜特陪舒密加家中觀戰德國站 暗示對方續無法正常溝通

其他報道：【港超】歐陽耀冲投「升班馬」流浪 愉園簽前西班牙U19國腳