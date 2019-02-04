【季前賽】皇馬奧迪盃不敵熱刺近4仗3負　施丹認未準備好　拜仁大炒費倫巴治 (20:26)

皇馬今仗用上夏薩特、洛迪高高斯支援賓施馬，但夏神在前場未有建樹，21分鐘橫傳給馬些路時有失誤，令後者右腳回傳被熱刺前鋒哈利卡尼截到，單刀破門。若非基羅拿華斯全場8次左飛右撲，22射2中的皇馬恐已大敗。熱刺最終小勝1：0，明晨決賽與拜仁慕尼黑爭標。而皇馬連同早前的國際冠軍盃，近4場第3次落敗。夏薩特被《馬卡報》批評連續3場完全隱形，加上馬高阿辛斯奧、泰拔高圖爾斯、新兵盧卡祖域、費蘭特文迪開季仍在養傷，施丹承認未找到理想排陣：「顯而易見，我們未準備好，但會繼續尋找踢法、信心等等，只需要一場勝仗。」他又稱未能掌握占士洛迪古斯的去向，因為自己並沒參與其中，但再表示加里夫巴利離隊是球隊共識。

熱刺領隊普捷天奴同樣稱，自己不清楚球隊轉會政策。他3年前續約時由主教練改稱領隊，但今日諷刺說職權一樣：「球會應該改變我的職位簡介，因為我只是教導球員。當然我是主理人，制訂球隊理念、踢法、訓練計劃，但除此以外，我只是個教練。」

另外，拜仁慕尼黑在今晨另一場憑湯馬士梅拿連中三元，半場領先5：0下，大勝費倫巴治6：1。不過，球隊高層不滿主帥尼高高華早前表示，有信心收購曼城翼鋒利萊辛尼。主席路明尼加及總監沙歷咸美斯批評，這番言論損害與前帥哥迪奧拿的關係，高華之後亦向曼城及哥帥道歉，承諾未來會克制。

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