【港超】歐陽耀冲投「升班馬」流浪　愉園簽前西班牙U19國腳 (19:20)

上季港甲季軍標準流浪早前確認取代退出港超的夢想FC，其後積極組軍，繼日前宣布簽入原本加盟夢想的3名外援，包括巴拉圭籍中堅艾斯、阿根廷籍中場巴辛及前鋒簡尼迪，今午再落實前港腳歐陽耀冲加盟，流浪冀藉此加強攻力及帶領一班小將進步。流浪早前分別從香港飛馬及佳聯元朗借得劉智樂及謝偉俊，而夢想FC的港足前隊長陳偉豪，亦傳是羅致流浪目標之一。

30歲的歐陽耀冲球員生涯初期，先後效力香港08、華家堡、南華、橫濱FC香港，於2014至15年曾到葡萄牙甲組及乙組聯賽落班，又加盟過中超貴州智誠，然而受傷患困擾上陣機會寥寥可數，最終於去年初重返香港加盟夢想FC半季，上季轉投和富大埔，雖然球隊首奪港超冠軍，但他上陣次數不多，各賽事僅上陣4次入1球。

而愉園同日宣布，簽入上月中來港試腳的前西班牙隊U19前鋒加維蘭（Manuel Gavilán），望加強進攻火力。27歲的加維蘭出身貝迪斯青年軍，亦曾在意甲效力博洛尼亞。

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