【友賽】曼聯友賽險勝5連捷　蘇帥返挪威見證大兒子地標 (18:18)

力爭新季英超捲土再來的曼聯，在季前熱身賽狀態大勇，今晨友賽作客基斯迪辛特精銳盡出，包括拉舒福特及連格等主力均正選上陣。由於挪超已開咧，主隊亦派遣主力球員上陣，備戰下周一作客華拉倫加的聯賽。曼聯今仗明顯佔優，全場射門超過33次，最終憑桑馬達完場前操刀極刑得手，以1：0奏捷，季前熱身賽取得5連勝。

是役另一焦點，是蘇斯克查兒子、基斯迪辛特中場諾亞蘇斯克查上演職業生涯地標戰。這名19歲小將在87分鐘後備上陣，在場邊等候入替時已與父親握手。蘇帥賽後與兩子合照，並為諾亞上陣感到自豪：「在2.8萬名觀眾前上演地標戰，對一名挪威人來說並不是平常事。我與小兒子艾利亞同樣感到自豪。球隊今天士氣高昂，我希望可延續至新一季的英超。」基斯迪辛特教練米高臣賽後笑稱：「諾亞的父親擅於入球，而他卻是為隊友製造機會。」

另外，早前在國冠盃對熱刺受傷的曼聯後衛艾歷拜利，證實已因膝傷接受手術，預計將缺陣4至5個月，今年內難以復出。英國傳媒估計，曼聯將加快收購李斯特城後衛哈利馬古尼，以彌補防線人手不足的問題。

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