【港超】港足先生伊高拒回應高薪投富力　專注表現盼重演奪冠歷史 (17:16)

26歲的巴西籍射手伊高沙托尼，上季為和富大埔首奪港超冠軍後，離開效力兩季的這支地區球隊，轉投「5000萬大軍」富力R&F。他承認在大埔的時光很開心，下季面對舊主及有不少舊隊友的東方龍獅時，會有特別感覺，但他直言，來到新東家只為一件事：「我來是為了贏，我想繼續踢出與去季水準，再助球隊贏得冠軍。」

有傳伊高月薪高達25萬元、冠絕港超，他尷尬地回應：「不用談我的薪金吧，這只是我的事。」來到廣州生活已一個月的伊高說，陣中有不少巴西籍球員，讓他很快適應球隊。富力R&F總經理郭能培稱，伊高若保持上季表現，是一筆值得的投資。

至於本月初返回中超廣州富力的港將陳俊樂，富力R&F主帥楊正光確認，樂仔已被富力註冊成中超球員，下季不會再借至港超，並稱這名23歲港將在富力一隊表現不俗，顯示有能力踢中超，現在只欠一個機會。而富力R&F9名新兵中，有夢想FC小將林衍廷事隔兩季重投舊東家。夢想因財政問題退出港超，「Fat gor」坦言原本屬意留隊，認為如今重投富力是命運安排，並稱如今球隊跟他當年效力時已截然不同，在設施及規模上都變成一支爭標球隊，故新季會以爭取上陣機會為目標。富力將於下周二赴葡萄牙集訓。

就班費高達5000萬元，富力R&F總經理郭能培解釋，當中包括球員來到廣州生活及作客到香港比賽等開支，並非全屬增兵之用。被問到下季若奪冠，能否出戰亞洲賽，郭稱仍在跟亞洲足協討論，關鍵是要證明球會的獨立性，並補充由於中超下季起要求球會除去商業名字，令港超球隊的富力R&F出戰亞洲賽有幫助。他透露，中國足協正嘗試推廣組織省制級賽事，而富力認為港超是很好例子，希望港超未來市場不再局限香港，擴大至成立一個廣東區域的聯賽或盃賽，提高聯賽水平及關注度。

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