【港超】富力再擲5000萬班費冠絕聯賽　新季盼盡攬錦標 (15:55)

中超廣州富力的附屬球隊的富力R&F，將第4季征戰港超，由首兩季護級，上季經大肆擴軍後攀升至聯賽亞軍，新一季繼續重鎊投資，班費維持高達5000萬港元，羅致了9名新兵，包括和富大埔射手伊高沙托尼、傑志中場林柱機、理文左閘方栢倫、夢想FC「3子」林樂勤、林衍廷及謝家榮，兩名非洲兵中堅華迪斯艾瑪臣及中場艾達瑪古拿，以及15歲小將陳嘉宝。中國籍門將周煜辰註冊為亞援，陳梓榮或佔國援名額。

第2季執教富力的楊正光明言，在伊高及林柱機等強援來投後，除了有信心奪聯賽冠軍，更期望球隊能做到「大滿貫」，在多項盃賽爭標。面對有眾多攻擊好手的幸福煩惱，光sir透露，伊高勢穩佔一席，將聯同原有的利安高及迪布尼為進攻骨幹，但補充會視乎對手，給予每個球員上陣機會：「無論是林樂勤還是袁振昇，只要操練有好表現，我覺得本地球員都應該得到機會。」他續道，兩名非洲籍新兵的體能及身體對抗優勢，可彌補球隊上季活力及力量不足問題。

楊正光透露，新季將獲自家訓練場地，不需再跟中超富力及預備組共用，有助球員更有效率提升狀態，而主場很大機會沿用燕子崗體育場，並稱準備翻新球場草地。他又稱，球隊現有23名球員，仍有增兵空間，或會再羅致本地球員以增板櫈深度。對於下季形勢，楊正光視傑志為最大對手，並指大幅度調整的東方龍獅、冠忠南區及理文皆不容忽視，「不過我們不需要為此害怕。」

廣州富力副董事長黃盛華說，上季痛失港超錦標後，痛定思痛有何不足，故新一季保留主力班底，再簽入多名高質外援，目標是首奪港超冠軍。他續道，早前觀看港足友賽中華台北隊，顯示香港足運發展仍在復甦階段，仍未重回鼎盛時期，故稱球隊今季引入多名青年球員後，可協助他們入選港足出戰世界盃外圍賽，在香港青訓及穗港兩地交流作貢獻。

富力R&F球員名單

門將：1周煜辰、94謝家榮*、98陳梓榮

後衞：5勞烈斯、12盧均宜、14方栢倫*、15羅拔圖、16林衍廷*、23華迪斯艾瑪臣*、24梁諾恆、30謝家強

中場：4白鶴、7林志堅、11羅港威、17艾達瑪古拿*、20林柱機*、27林樂勤*

前鋒：8迪布利、10利安高、18伊高沙托尼*、22基奧雲尼、32袁振昇、99陳嘉宝*

*新加盟

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