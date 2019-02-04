【甲一籃球】南華挫滿貫3連勝重奪總冠軍　蔡再懃膺MVP灑淚謝家人 (23:14)

「紅軍」南華昨與滿貫再於灣仔新伊館對碰，領前兩場的前者只要再下一城，即可在5場3勝制下提早奪標。不過，這支上屆亞軍再現慢熱老毛病，首節未能守住對方主將費格遜，先以11：16落後。南華其後派遣曾湛元、張延隆等小將上陣，在楊和外投及朱亮剷籃後，一度反超前4分，但極速再被滿貫追平，需要換入中鋒惠龍兒救亡，再憑兼戰CBA的他連搶4分扳平31：31完半場。

下半場南華再遣羅意庭、蔡再懃等主力上場，雖一度被費格遜射入3分球反超前1分，但在蔡再懃剷籃得分兼博得罰球後，拉開比分差距。南華在第4節成功凍結費格遜，令他此節只有5分進賬。最終費格遜雖獨取全場最高的29分，但紅軍在朱亮、惠龍兒、楊和及蔡再懃均得分上雙下，以70：63取勝，連贏3場後稱霸甲一總決賽，為上屆失冠吐烏氣。南華年初已奪銀牌冠軍，繼2017年後再以不敗身成為雙冠王。

後衛蔡再懃今仗防守表現搶眼，亦為南華貢獻11分，賽後榮膺最有價值球員。他抱着女兒時落淚，感激太太在自己低潮期給予支持，又稱塞爾維亞籍新教練加入，為球隊注入新元素，是重奪冠軍關鍵。

而隊長惠龍兒因腳傷紮住上，賽後嘆道：「上季在內地訓練，眼見南華連輸3場而失冠，整晚睡不着，因而決心要為球隊重奪錦標。憑全隊12人努力，我們做到了。」他又表示，仍要休息最少兩個月，才決定能否回到內地續戰CBA。

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