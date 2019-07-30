【游泳】何詩蓓挾世界第4返港　東京奧運前放眼亞洲紀錄 (15:21)

港隊日前於韓國光州戰畢長池游泳世界賽，女將何詩蓓在200米自由泳名列第4，亞洲紀錄由正養病的日本隊飛魚池江璃花子保持，何詩蓓當時在決賽做出的1分54.98秒，僅慢亞洲紀錄0.13秒，她昨晚返港時不諱言，為「梗頸四」感失望，卻是繼續進步的動力，下一目標將是亞洲紀錄：「每場比賽我都想在時間上有突破，亞洲紀錄會是其中一個目標，但會先做好自己。」被問及奧運獎牌機會，她稱：「這次有數位對手沒參賽，自己不敢想太多，回去美國要與教練翻看錄影帶，先檢討自己。」

何詩蓓今行還與鄭莉梅、歐鎧淳、譚凱琳及何南慧，分別為港取下兩項自由泳接力東奧入場券，同時在混合泳接力位列第14名。雖錯失此項直入奧運機會，但她稱：「時間上我們有優勢，希望可藉此成為餘下4席的一份子，會否再參賽推前接力時間再穩固名次，就要看港隊教練安排。」

何詩蓓回港後，下周末將在維園出戰香港錦標賽，屆時參戰50米自由泳，部分泳手則在本周末出戰日本世界盃。

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