【法國名宿掛靴】曼聯38歲名將艾拉掛靴　結束20年球員生涯　透露欲轉執教鞭 (20:25)

這名法國隊名將昨宣布掛靴，結束20年球員生涯。他在聲明中指：「我的球員生涯已結束了。事實上，早在2013年我已開始考取教練牌，現在已是歐洲足協A級教練，因此我已準備就緒，執起教鞭。」

艾拉於1998年展開球員生涯，直至2002年轉投摩納哥後打響名堂，其間曾助該會於歐聯奪亞軍。至2006年加盟曼聯，成為「紅魔」主力左閘，效力8季間共奪15座錦標，包括5屆英超及1屆歐聯。其後轉戰意甲班霸祖雲達斯，效力3季已取5座錦標，惟2017年轉戰法甲球會馬賽後，因在歐霸賽事與場邊球迷發生衝突被裁，並被歐洲足協重罰停賽7個月。至去年才再落班加盟韋斯咸，但狀態大不如前下，效力半季便約滿離隊，一直未再落班。

至於在國際賽方面，艾拉2004年首入選法國隊大國腳，曾隨隊出征兩屆世界盃及3屆歐國盃，其中2010年南非世盃以隊長身分出戰的他，因與主帥杜明尼治不和，在分組賽最後一戰被剔出名單，成為經典事件。

另外，盛傳或投祖雲達斯的曼聯射手盧卡古，據報因微傷未入球隊赴挪威踢熱身賽的大軍名單。

其他報道：【港超】衛冕大埔班底面目全非 郭嘉諾聯同馮凱文「雙教練」掌帥

其他報道：【酋長盃】阿仙奴1：2不敵里昂 拿卡錫迪傷足踝料無礙 傳基迪拉勢來投

其他報道：【劍擊】江旻憓手術後出席院士頒授禮 帶淚稱望與港人齊捱過難關