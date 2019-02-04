【酋長盃】阿仙奴1：2不敵里昂　拿卡錫迪傷足踝料無礙　傳基迪拉勢來投 (18:42)

去年曾停辦的酋長盃今年復辦，並由以往的四角賽，改為阿仙奴男女子隊分別各踢一場，而男子隊昨晚迎戰里昂，於13分鐘有射手拿卡錫迪因左足踝受傷退下火線，不過戰至35分鐘，其前線拍檔奧巴美揚接應米希達利恩右路傳中射入先開紀錄。

全場攻勢佔優的「兵工廠」遲遲未能拉開比數下，反被里昂於66分鐘由法國隊U21新星穆沙迪比利頂入頭槌扳平。4分鐘後，由皇家馬德里借將丹尼施巴路斯為阿仙奴處子登場，惟於74分鐘，小將雷斯尼爾遜的入球「食詐糊」之餘，更隨即被客軍踢反擊，由穆沙迪比利單刀建功，個人梅開二度，終助里昂以2：1反勝，奪標而回。

拿卡錫迪賽後被拍得戴上護腳套下自行離開，料傷勢無大礙，或可趕及8月11日球隊在英超開咧戰作客紐卡素。至於早前在倫敦市內被企圖行劫的阿仙奴主力奧斯爾及哥拉辛拿斯，昨仗未入出場名單，賽後主帥艾馬利指：「兩人賽前已歸隊報到，但我認為他們未準備好出賽。」他又表示最重要是兩人都平安，希望他們暫時可休息一下，陪伴家人，平復心情後再為球隊作戰。

另外，祖雲達斯中場基迪拉昨意外地出現在酋長盃一役的觀眾席，據報這名32歲德國隊防守中場，勢與祖雲提前解約，轉投阿仙奴。惟消息一出，不少網民均表質疑，認為他近年飽受傷患困擾，或會步舊將韋碧克後塵，成為「文員」。

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