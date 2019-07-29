【劍擊】江旻憓手術後出席院士頒授禮 帶淚稱望與港人齊捱過難關 (17:18)

江旻憓（Vivian）在院士頒授禮前表示，感到很榮幸，亦很驚訝，一開始收到消息，也多番查證是否自己獲頒院士。25歲的她又分享運動員在社會的價值：「得到好成績好像只是自己的事，但原來一點也不是。我收到很多的祝福……做運動員可以帶來這麼多正能量給社會，其實都是很有意義的貢獻，亦令我更想更早好返，去取得好成績，等大家開心點。」

Vivian兩年前曾因左膝十字韌帶撕裂，休息3、4個月後復出，之後在上季多次創佳績，今年升上世界第一。不過她笑說康復之後有成績，又忘記了感激可以打劍這個初心，「所以我要斷多一條，等我快點記起那種心態，是什麼推動我要快點康復」。亦因如此，她今次世界賽8強前弄傷右膝，證實同樣是韌帶撕裂後，決定不拖延治療，接受手術免更多顧慮。她更一度眼泛淚光，意有所指說：「我覺得受傷，就像香港的現狀一樣……無事的，因為我知道我自己受過傷，每次受傷都會令你更強，學到更多，你會變成一個更好的人。我相信我們香港人一定做得到，克服得到。」

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