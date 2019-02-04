【環法】曾因家境貧困欲棄單車夢　哥國新星貝奴成110年來最年輕總冠軍 (16:32)

環法今晨完成第21站，傳統上這以巴黎香榭麗舍大道為終點的最後一站，對總成績不會有影響。因此，昨晚以1分11秒領先的貝奴，力壓衛冕兼英力士車隊隊友謝連特湯馬士，成為首名哥倫比亞籍環法冠軍。他在前晚第20站與湯馬士一同衝線，只落後分站冠軍尼巴利17秒，排名第4。相反原本總成績只落後45秒的法國籍車手阿拉菲臘比，在最後13公里被主車群放甩，損失3分鐘，跌至總排名第5。總季軍最終屬於維斯馬車隊的荷蘭籍車手佳斯維克。

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8歲開始學單車的貝奴，早年主要參與山地單車，曾在2014年贏得山地車世青賽銀牌，不過他當時卻面臨人生分岔路，險些掛車。其前經理人馬蘇拿：「他來自一個低收入家庭，入到大學傳理學科，得到獎學金。他有想過離開（車壇），去做一名記者。」最終貝奴沒有放棄單車，經過兩年的洲際車隊生涯，他去年獲天空車隊（英力士車隊前身）以25萬歐元（約218萬港元）收購。貝奴在尾二站鎖定總冠軍，在頒獎台十分激動，並感謝馬蘇拿提攜：「曾經有段時間，我沒再踩車。他勸我嘗試，很感謝他令我再繼續下去。」

貝奴過去一周於阿爾卑斯山賽站多次突圍，更因第19站部分路段有融雪覆蓋提前結束，搶去黃色戰衣，亦印證公路單車不再由歐洲車手壟斷。事實上，5月環意單車賽的冠軍卡拉柏斯，亦來自哥倫比亞鄰國厄瓜多爾。海拔動輒2500米以上的安第斯山區，成為他們與上屆環法亞軍烏蘭、前環西賽冠軍昆坦拿等人的樂園。昆坦拿日前贏得分站後說：「當貝奴嘗試進攻，你就知道他絕對可以在高地上找到優勢，我們都生活在海拔2700米的地帶呢！」

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