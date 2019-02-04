【NBA】林書豪返台淚灑分享會　稱NBA像要放棄我　傳將投歐洲球會 (18:00)

30歲的林書豪上季中由鷹隊轉投速龍，雖隨隊奪得個人生涯首座NBA總冠軍，但在奪冠過程中只屬閒角，季後亦約滿離隊成為自由身。他近日返家鄉台灣出席一連串活動，昨晚在一個分享會發言時更感觸落淚，他說：「這次亞洲之旅，說實話我真的很不想來，因這六星期我每天必須帶着微笑面對大家，我要來分享總冠軍，但我不覺得自己配得上。我要來跟大家分享一個不知道是不是我想要的未來，我覺得很丟臉。」他又坦言「人生真的好難，我總是希望做正確的事，但每一年挑戰都愈來愈艱難，有點感覺NBA好像要放棄我。我一直認為當有任何機會被別人懷疑時，他們就會懷疑我。」

即使如此，林書豪仍不忘鼓勵他人：「今天來到你們面前，我的心是碎的。我可能永遠沒辦法成為我想成為的球員，但我仍可以擁有自由。當你知道你是誰，你不是誰就不重要。」

據報林書豪目前暫未收到任何NBA球隊報價，多次對他感興趣的球隊均來自歐洲及亞洲，消息指目前他最有可能的下一站，是俄羅斯班霸莫斯科中央陸軍。

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