【游泳世界賽】港隊混合接力無緣直闖東奧　8天破3紀錄奪2奧運資格謝幕 (20:53)

港隊今早先出戰男子4x100米混合泳接力，但伍棹然、吳宇軒、林昭光及何甄陶，只做出3分48.01秒成績，在27隊中敬陪末席。女隊派出歐鎧淳、楊珍美、陳健樂及何詩蓓，亦以4分03.52秒在21隊中排名14，慢排名12的俄羅斯隊1.26秒，未能藉前12名直接取下這張奧運入場券。港隊在明年7月6日前，仍可在達標賽爭取較快時間，以奪餘下4個奧運席位。

港隊戰畢一連8天賽事，以21歲混血港將何詩蓓成績最佳。她在200米自由泳以破香港紀錄時間名列第4，是港泳壇在世界賽歷來最佳名次，時間與亞洲紀錄亦只差0.13秒。她與歐鎧淳、何南慧、鄭莉梅、譚凱琳，先後取得4x100米自由泳及4x200米自由泳接力奧運資格，亦是港隊首度憑世界賽名次直闖奧運。而楊珍美昨日在女子50米蛙破香港紀錄，何甄陶等港將亦合力在男女4x100米自由泳接力刷新港績。

完成光州征途後，港隊明晚返港，部分泳手將於下月9至11日轉戰香港長池錦標賽，再衝擊直入明年東京奧運的A標。

相關報道：【游泳世界賽】楊珍美首破50蛙香港紀錄 男女自由泳接力隊推前港績逾5秒

其他報道：【澳門友賽直擊】PSG金童麥巴比被嚴密招呼 漢丹洛域兩救極刑助國米捧盃