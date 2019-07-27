【友賽】恩尼斯達伙韋拿倒戈　難阻巴塞作客挫神戶勝利船 (21:50)

神戶勝利船此役有中場「小白」、沙治森柏及前鋒韋拿擔正，與巴塞舊隊友重逢，而上仗不敵車路士的巴塞則由新兵基沙文掛帥，布斯基斯及拿傑迪錫坐鎮中場。甫開賽3分鐘，小白便在巴塞後場截得皮球，即刻施射但斜出。35分鐘，他後場直線妙傳有望單刀的小川慶治朗，惟這鋒將慢了一步，被巴塞門將達史特根出迎解圍。40分鐘，小白禁區頂接應回傳第一時間射門又被達史特根沒收。基沙文至42分鐘才獲得首個攻門機會，但左路射門一飛沖天，而拿傑迪錫完半場前的勁射則過不了神戶門將前川黛也的十指關。

巴塞下半場攻勢較多，後備入替的一對攻擊手奧士文尼迪比利及馬爾甘相當活躍。59分鐘，卡利斯佩雷斯與馬爾甘撞牆滲入後射穿對方「大細龍門」。77分鐘，馬爾甘攻門中楣彈出。86分鐘，卡利斯佩雷斯再次於左路射門中內柱彈入，終助巴塞淨勝兩球。

至於日前在港以6：1大勝傑志的曼城，作客橫濱水手憑奇雲迪布尼於18分鐘打開紀錄，中場遠藤溪太6分鐘後為主隊扳平，但史達寧在40分鐘為「藍月」再度超前，加上隊友20歲前鋒盧卡斯尼美查完場前「埋齋」，終以3：1勝出，總計4場熱身賽90分鐘成績3勝1和。

此外，神戶勝利船賽前宣布正式由巴塞隆拿簽入比利時隊後衛華美倫，簽約兩年半。

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