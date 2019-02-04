【澳門友賽直擊】PSG金童麥巴比被嚴密招呼　漢丹洛域兩救極刑助國米捧盃 (23:33)

這場「雙藍大戰」今晚7時半於澳門奧林匹克體育中心運動場舉行，季前熱身賽1勝1和不敗的PSG，今仗強陣出擊，基利安麥巴比聯同兩名新兵沙拉比亞及安達靴里拉齊正選。國際米蘭則由克羅地亞隊雙將，比列錫及波索域攻堅。為烏拉圭隊戰畢美洲國家盃而遲歸隊的卡雲尼及高甸，則分別在兩軍先列後備。

由麥巴比領銜的PSG，現場支持球迷聲勢略佔優。他們均穿上PSG深藍主場球衣及持有印有隊徽的旗熾；另邊廂國際米蘭今仗身穿藍黑色主場球衣，令這場有8853人入場的賽事，場上一邊看台呈一片「藍海」。

國際米蘭球迷數量雖不敵PSG，但甫開賽10分鐘即反客為主連番有威脅攻門，不過被今仗出任PSG隊長的門將艾路拿一一化解，並在13分鐘及時出迎接實比列錫的單刀。PSG改穿全新螢光橙作客球衣，當麥巴比控球推進時，均引起全場一片歡呼，但這法國隊「金童」被國米防線嚴密「招呼」，只能在禁區外或邊線傳球予隊友攻門，26分鐘，PSG中場達斯拿在禁區內被撞跌，球證未有示意判極刑，但這支法甲豪門於41分鐘終打破僵局，麥巴比在左路突破博得犯規，沙拉比亞開出罰球傳中，泰路基拿頭槌破網，為PSG在形勢受壓下以1：0領先完半場。

換邊後雙方陸續換人，包括有高甸入替首為國米「地標」，與同樣後備上陣的國家隊隊友卡雲尼較勁。基利安麥巴比上陣了75分鐘被換出，縱未有進帳兼零起腳射門，惟上半場入球正是由他博得犯規而起，加上連番突破，仍博得全場掌聲。正當以為PSG維持勝果之際，補時階段國米憑朗高扳平，法定時間踢成1：1平手，需互射12碼分勝負，最終國米憑漢丹洛域救出兩球，以6：5擊敗救出一球的PSG，捧起國際超級盃澳門站冠軍。

賽後國米主帥干地表示，高興麾下踢出部署及成熟表現，控制比賽節奏，取得理想回報，並稱球隊正循正確方向發展。PSG主帥杜曹承認，部分球員狀態未足，遺憾未能取得理想戰果，讚對方主帥干地經驗豐富。

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