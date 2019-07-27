【國冠盃】皇馬3：7慘負馬體會　施丹批一無是處：冷靜為開咧準備 (18:27)

皇馬賽前兩場國冠盃90分鐘比賽，先負拜仁慕尼黑後打和阿仙奴，到第3仗排出強陣碰馬體會，卻被敵鋒「迪哥」迪亞高哥斯達上半場入3球，加上新兵祖奧菲歷斯與安祖哥利亞亦建功，以0：5落後。施丹下半場即作出3個調動，但迪哥於51分鐘再入一球成6：0，皇馬守將拿祖費南迪斯終在59分鐘破蛋，但其後又失守，至末段才追回兩球，終以3：7結束美國之旅。值得一提的是，迪哥與敵衛丹尼爾卡華積於65分鐘爭執，引發兩軍共22個球員衝突，最後二人一起領紅。

施丹說：「上半場是困難的。我們無法入局，開始得很糟糕，肯定什麼都欠奉，尤其是張力。我受到傷害，球員也非常失望。」然而他亦稱：「我們不能總是回望，這是一場差劣比賽，我們必須找出問題焦點，令它不再發生。這是季前熱身賽，每樣事情都會好轉。請冷靜。我們定要為8月17日的西甲首戰做好準備。」

被問及新兵夏薩特的表現時，施丹說：「他並不差，每個人都是，只是球隊開局不好。」料令施丹難以安寢的是，另一新兵前鋒盧卡祖域此役受傷，連同另一新丁後衛費蘭特文迪、中場馬高阿辛斯奧及巴謙戴亞斯，皇馬已有4將受傷。

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