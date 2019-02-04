【游泳世界賽】楊珍美首破50蛙香港紀錄　男女自由泳接力隊推前港績逾5秒 (15:28)

游泳世界賽進入最後倒數，港隊今日再破兩項香港紀錄，就讀美國密歇根大學的楊珍美，於女子50米蛙泳刷新香港紀錄，是她4年後再做出港績，為明日混合泳接力爭入奧運添信心。而何甄陶等港將合力出戰男女4x100米自由泳接力，亦將香港紀錄推前逾5秒。
港隊今日於韓國光州出戰第6天賽事，即使星將何詩蓓休戰，但仍有兩項紀錄誕生。同樣來自密歇根大學的楊珍美，於女子50米蛙泳游出31.61秒，在56人中排名23，亦以0.13秒優勢刷新江忞懿保持的香港紀錄。月初滿22歲的她在4年前曾刷新200米蛙泳香港紀錄，今次終再有突破。
男將何甄陶日前無緣50米自由泳紀錄後，今日伙鄭莉梅、林昭光及譚凱琳，轉戰男女4x100米自由泳接力初賽，合力游出3分32.55秒名列16。雖然這隊新組合無緣決賽，但將香港紀錄大幅推前5.12秒。
港隊明日出戰壓軸一天賽事，預料楊珍美亦會乘勇出戰女子4x100米混合泳接力，伙何詩蓓、陳健樂及歐鎧淳衝擊東京奧運入場券，屆時歐鎧淳亦會在首棒力爭100米背泳東奧達標。
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