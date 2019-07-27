【賽車】港車廠獨家生產新F4戰車　10月首屆賽車運動會演地標戰 (00:09)

有逾10年賽車經驗的KCMG車隊年初開始研發，新車KC MG-01配備1.4公升渦輪增壓引擎以及12kW電池，可輸出176匹馬力，亦有FIA認可的車手頭部保護裝置（Halo）。車隊創辦人葉恭正（Paul）稱研發過程中，FIA中途想加Halo與Hybrid（油電混能），時間成為最大考驗：「如Halo看似只是簡單的「人字拖」外加裝置，但其實整個車架及單殼體結構都要重新設計，不然會整個撕開，所以我們單在這裏，便多用了500工作小時強化車架。」最終，戰車順利於5月「落地」，上月完成約2,000公里第二階段測試。

鑑於去年GT國家盃口碑不俗，FIA今年作改良，舉辦賽車運動會，設GT賽、房車賽、F4、飄移、小型賽車及電競6個大項。賽事將於10月31日至11月3日，在意大利羅馬附近的Vallelunga賽道上演，KCMG賽前會生產並交付30部F4戰車。

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