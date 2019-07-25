【國冠盃】曼聯險勝熱刺季前4連捷　利物浦美洲行3戰不勝 (22:41)

曼聯在盧卡古繼續倦勤下，今仗繼續由近况大勇的格連活特掛帥。熱刺亦有新援尼當比利首次擔正，但球隊開賽被圍攻，只靠門柱擋住馬迪爾4分鐘的起腳。這名法國籍翼鋒終接應安達斯彭利拿直傳，在21分鐘窄角度抽射為曼聯打破缺口。熱刺半場只有迪利阿里半單刀攻門，但未能逃過迪基亞十字關。

兩隊下半場繼續試陣，熱刺有孫興慜、基斯甸艾歷臣、盧卡斯莫拉等先後落場。另一邊曼聯更換足全隊，但守將艾歷拜利上陣不足10分鐘，便因膝傷被換走。熱刺則在65分鐘一次門前混戰，由莫拉射門省中人入網扳平。「紅魔」最終仍憑小將安祖高美斯與桑馬達撞牆入楔破網，以2：1擊敗熱刺，季前遠東4戰全勝。

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曼聯宿敵利物浦則在今早與士砵亭賽和2：2，美洲行3戰不勝。他們早段因門將米洛列特失誤而落後，奧歷治及韋拿杜姆及後建功，但半場反先的紅軍最終被扳平。早前對多蒙特傷出的右後衛尼達利基尼證實十字韌帶重創，料養傷半年。另一方面，今仗先開紀錄的士砵亭中場般奴費南迪斯，據報今夏加盟曼聯的機會不大。

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