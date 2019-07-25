【藍月訪港】50球迷送別曼城　哥帥反擊批評主動簽名 (19:01)

曼城早前在中國出戰英超亞洲盃，以至首晚抵港時都不算熱情，為球迷簽名不多，內地傳媒曾撰文狠批藍月冷待球迷。不過，哥迪奧拿在港賽前記者會否認指控，此後3日在港亦變得熱情，不時滿足球迷簽名要求。

曼城球員今早在酒店健身後，下午約1時步出酒店大門登上大巴赴機場，約有50名球迷在酒店守候，其中排第一行的球迷於今早7時已到達。隊長大衛施華、利萊辛尼及史達寧等球星，均主動走向為球迷簽名。而壓軸登場的領隊哥迪奧拿，更耐心為眾多球迷簽名，簽足5分鐘，最後向球迷揮手道別；原本車上的助教阿迪達，眼見有球迷展示其前會阿仙奴球衣時，亦第一時間下車簽名，相當親民。本地球迷也稱，感覺藍月在港多天，較此前在內地時友善，最有求必應還是哥迪奧拿及阿迪達。

曼城雖已離港，但港珠澳球迷今夏追星之旅仍未結束，事關緊接有法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）及意甲傳統勁旅國際米蘭，明日抵達澳門，準備周六晚在濠江出戰國際超級盃澳門站。PSG昨先抵達深圳操練備戰；至於國米新中堅高甸將趕及歸隊，或可在澳門首為新東家上陣。

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