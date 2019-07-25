【港超】南區盡攬本土三大射手　加強攻力求破錦標荒 (17:36)

南區上季港超摘季及打入足總盃決賽，踢5後衛陣式下聯賽只失24球，僅次傑志、東方龍獅及冠軍和富大埔，但只入30球。在蘇沙及劉學銘等主力離隊後，新季羅致7名新兵兼提拔3名U18球員。而貝可泓升任領隊，高尼路及上季掛靴的沈國輝任助教。

主教練鄭兆聰（Ricky）說，作為地區球隊雖資源有限，但仍有爭逐錦標的野心，成績要比上季更進一步。陳肇鈞在2018年曾外借至南區半季，上季助和富大埔奪港超冠軍兼膺最佳中場。鄭兆聰笑言如何令他維持飢渴感，是個好問題：「我曾跟他等多名上季獲獎球員提及，要忘記所有獎項。足球不是談過去，而是今日或未來。他們正值當打，有足夠智慧及要成熟應對。」

陳肇鈞也稱，最新目標是助新東家首奪錦標，個人獎項及再獲港足徵召則順其自然。他透露回巢原因，除了管理層野心、球隊氣氛簡單，還有主帥信任：「在2018年半季，已感受到Ricky很信任我，給很多責任及自由度，是我重投南區主因之一。」

組軍方面，鄭兆聰強調「未關門」，或再本地球員借入或加盟。由於香港仔運動場維修至明年4月才重開，南區已入紙申請以旺角大球場作主場，待足總回覆。

冠忠南區踏入5年冠名贊助計劃的最後一年，主席陳文俊說，班費較上季略增至1500萬元，管理層平常心看待錦標，「不會無錦標就不辦」，並對現有陣容感滿意。南區下月4日至16日到泰國集訓。

冠忠南區2019/20年球員名單

門將：1蔡子濤、17李溢晉、29謝德謙

後衛：3史必、4川瀨浩太*、6列文、12許宏鋒、15劉穎笙*、18積施利*、20比圖、23劉家銘、25伍啟睿、34陳港斌

中場：7狄卡奧、8劉浩霖*、14夏志明、16陳肇鈞*、19迪亞高、21叢振洪、26陳凱柏、30黃獻中*、31鄭進泓*、32鄭俊毅*

前鋒：10查維斯*、11高美斯、13陳廣豪*

*新加盟

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