【藍月訪港：有片】生涯首球破曼城大門　傑志後衛羅梓駿：人生難得機會 (23:47)

對於寧願少失球，還是入球，他笑言身為後衛，寧願球隊打和多於取得入球，並透露在操練練習反擊時，也嘗試後上殺入禁區攻門。傑志青訓出身的他說，眼見同期出身的鄭展龍去年在亞冠盃入球，自此便希望在大賽建功名留青史，但他謙稱：「踢了15分鐘已覺得節奏很快，很難才跟得上，起初也多失誤，但後來調整心態，加上看到對手不少都是年輕球員時，便想自己都要踢回水準，大家都是小將，沒理由輸給他們。」他續道，新季希望能再入球替傑志取勝，但笑言入球有幸運成分，「相比打前鋒，我還是喜歡做後衛。」隊長黃洋稱，羅梓駿是香港隊的未來，「只需要更多落場機會，證明他值得入選港隊」。

傑志37歲韓國前國腳金東進，今仗對曼城成為18年球員生涯的掛靴戰，在被換出時，他除了獲換入的李毅凱獻花，還獲曼城領隊哥迪奧拿主動送贈印有其名字及38號的曼城球衣，賽後他為哥迪奧拿送上球衣感動，「這段記憶會永存我心中。今晚是我人生中其中一段最美好的時光。」他不忘感激家人、傑志職球員及入場支持他的港、韓球迷，未來將會迎接做傑志助教的新工作。後輩李毅凱則說，「金東進既是我偶像，又是我如今的教練之一，他是一個很好的學習對象，場內場外，無論控制比賽節奏還是做人道理，都教曉我很多，今仗入替他也有少許感動和不捨。」另他亦快隊友一步，成功交換到奇雲迪布尼的球衣。

另邊廂，曼城領隊哥迪奧拿記招上，再被問到對香港近日政治紛爭的想法，他表示不清楚香港的政治情况，對發生的事感到遺憾，「但就如賽前記招所說，希望政府與示威者能找到解決辦法，去探討問題……當雙方都有去嘗試找解決辦法，對事情會有幫助。」他又為球隊在艱難的環境中完成比賽而放鬆，希望在亞洲之旅後，盡快為新季準備。

而傑志隊長黃洋亦回應到球迷將抗議聲音帶入球場，他希望所有人能如球員一樣尊重對方：「足球能團結人……我想最重要的是互相尊重，特別是在球場上，尊重對手，也尊重球迷。」

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