【藍月訪港】曼城6：1大勝傑志　後衛羅梓駿破蛋主場挽面子 (22:10)

曼城今仗正選陣容星光熠熠，奇雲迪布尼及大衛施華組成雙核組織攻勢，貝拿度施華及利萊辛尼則輔助史達寧攻堅，相反主場的傑志收起主力華杜斯，由新兵基爾頓輔助正箭頭盧卡斯。

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曼城與傑志合演賽馬會傑志中心盃，場內有球迷不斷高呼大嗌「We are HK」、「香港人加油」等打氣口號。藍月上半場憑大衛施華、利萊辛尼及史達寧各入一球，以3：0領前上半場，並於半場換出大衛施華，由新兵洛迪卡斯簡迪入替，而傑志亦再換多8人，僅保留隊長黃洋及唐建文，48分鐘獲得首次射門，但洛迪古斯右輔位炒高。相反7分鐘後，奇雲迪布尼罕有殺入禁區起腳被救出，但辛尼補中，個人梅開二度，史達寧之後亦第2次送球入網，但越位在先。

北看台球迷在66分鐘（下半場21分鐘）再度高歌反極權歌曲，較上半場大聲，但約分半後傑志一次攻勢，歌聲被換成球迷歡呼聲。曼城之後換上更多副選及小將，其中杜亞斯75分鐘建功。戰至85分鐘，傑志罕有反擊，蘇沙左路快放後底線地波傳中，右後衛羅梓駿後上破門，為傑志破蛋。不過藍月最終仍憑中場保素埋齋，大勝6：1，周六將到日本出戰橫濱水手。

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