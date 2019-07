【藍月訪港】球迷派《孤星淚》名曲歌詞　友賽21分鐘合唱籲關注元朗襲擊事件 (20:34)

比賽前夕,有球迷在場外派發歌詞紙張,並以中英文列出反修例事件5大訴求,不少人均有主動領取。不過,據悉有球迷入場檢查隨身物品時,有關單張則被沒收,歌詞則沒受影響。曼城有大衛施華、奇雲迪布尼、史達寧、貝拿度施華及利萊辛尼等主力悉數正選。傑志則有新兵基爾頓支援射手盧卡斯,而是役告別戰的金東進亦正選登場,與隊長黃洋鎮守防線,至15分鐘被換離場,可惜曼城隊長大衛施華較早前突破防線笠射先開紀錄,金東進最後一戰未能保清白之身。

踏入21分鐘,北看台球迷開始唱起《Do You Hear the People Sing》,其間陸續有多名球迷先後舉起橫額表達訴求,包括有戴上頭盔的球迷舉起大型白色橫額「No Extradition to China」、「Free HK時代革命 Shame on PO PO」等,其間球場保安及足總職員示意要求收回橫額,而歌聲最終約3分鐘後便結束。

