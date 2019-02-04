【東奧倒數1年】港男花劍團體奧運排名領先　總教練鄭兆康：下季世盃不鬆懈 (17:51)

東京奧運今日進入最後一年倒數，港隊在匈牙利戰畢劍擊世界賽後，男子花劍團體世界排名升上第6位，較第5位的韓國隊少6分，但單計今年4月起計算的奧運排名屬亞洲一哥。明年東京奧運取世界前4入團體賽，亞洲第一亦可入奧，令港隊首度以團隊身分出戰奧運機會大增。不過，總教練鄭兆康未敢鬆懈：「排名對出線奧運有好大幫助，但由今年11月到明年4月，港隊仍有4站世界盃，未肯定可以取得入場券，仍未能放鬆。」

港隊在今屆世界賽，有江旻憓於女子重劍個人賽摘銅，成為史上第一人，新星蔡俊彥在男子花劍個人賽，亦位列歷來最佳的第7名。康教練稱：「我們提早一周到匈牙利備戰，效果非常好，世界賽取得歷來最佳成績，港隊整季表現亦是最好，希望下季劍手表現更成熟，先取下奧運資格，再作部署。」

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