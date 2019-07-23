【熱身賽】基沙文地標　巴塞隆拿落筆打三更1：2負車路士 (22:32)

美斯和蘇亞雷斯未歸隊，巴塞此役由基沙文伙拍奧士文尼迪比利攻堅，車路士亦有新兵翼鋒基斯甸普列錫「擔正」，與譚美阿巴謙進襲巴塞大門。開賽不及1分鐘，巴塞有中場新秀Ｏ布斯基斯近門頂高，另一年輕中場佩治則於14分鐘後腳妙傳迪比利單刀，但被車路士門將「基柏」阿列沙巴拿加及時出迎解圍。

34分鐘，巴塞隊長中場布斯基斯後場右路失誤，皮球最後落在車路士譚美阿巴謙腳下，他扭過對方門將達史特根後射入空門，先開紀錄。普列錫及迪比利其後都有攻門但未竟全功，而上半場曾因碰撞後離場的基沙文，補時於左路勉強起左腳射門不中目標。

巴塞下半場以另外11將上陣，當中包括另一新兵中場法蘭基迪莊，即令只有3個調動的車路士忙於招架。巴塞由46至61分鐘內共有6次射門，但大多被基柏撲出，而車路士先後在60和70分鐘有3次和4次換人，使正選陣容只餘基柏一人，他的隊友巴克里則在81分鐘的禁區頂射門得手，終助「藍戰士」以2：1挫補時階段才有拿傑迪錫破蛋的巴塞。巴塞下場熱身賽在周六舉行，對手是擁有舊將恩尼斯達及大衛韋拿的神戶勝利船，而車路士的下個對手將是英冠球隊雷丁。

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