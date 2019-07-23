【藍月訪港】哥迪奧拿旺角場督操七情上面　迪布尼成曼城球迷寵兒 (20:18)

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曼城認真備戰明晚8時在香港大球場友賽傑志，今早在旺角場閉門操練後，傍晚5時再來到這個球場公開操練，練習約1小時30分，訪港球員悉數出席，而昨早才抵港會合的19歲英格蘭籍小將菲爾科頓，則主要在場內簡單緩步跑。以領軍嚴厲見稱的哥迪奧拿，練習期間七情上面指示球員走位及傳球，並且不時指手畫腳，相當投入，而助教阿迪達亦協助指導球員。屢有離隊傳聞的翼鋒利萊辛尼，則多次嘗試「no look」射門，神情經鬆。

不過要數到最受歡迎還是奇雲迪布尼，現場甚多小球迷穿上其球衣。這名28歲比利時隊中場，練習時多次射門甚有功架，博得現場掌聲，即使勁射皮球進觀眾席也引來起哄。操練結束後，大衛施華、史達寧等「藍月」球星走到場邊為等候多時的球迷簽名，迪布尼引來最多要求簽名，甚至有球迷更即時脫鞋，盼偶像在鞋上揮毫，相當誇張。而有小球迷高舉橫額希望索取迪布尼球衣，最終成功爭取偶像穿過的練習背心，事後相當興奮。而領隊哥迪奧拿則直接離場未為球迷「服務」。

曼城明晚戰畢傑志後，將於周四離港赴日本，在周六友賽姊妹球會的日職橫濱水手，作為是次亞洲之旅的煞科戰。

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