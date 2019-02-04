【元朗襲擊】傑志遭重提7年前為何君堯站台　會長伍健：當時政治環境簡單 (18:14)

伍健今午於傑志對曼城賽前記者會後回答本地傳媒問題，對於有球迷網上發起行動，呼籲入場者明晚在球賽21分鐘高唱《孤星淚》歌曲 《Do You Hear the People Sing》，並穿上黑衣，希望引起國際關注香港近來發生的政治事情，傑志球迷組織亦響應參與。伍健說：「球迷想以歌聲表達，而非暴力表達，我洗耳恭聽，絕對無問題。足球是生活一部分，只要球迷表達意見不觸犯大球場保安守則，我個人認為沒問題，每個人都可決定自己的行為。」

大批持武器白衣人前晚於元朗襲擊市民，多人浴血，網上有片段質疑立法會議員何君堯與此事有關，另有網民翻出2012年有傑志職球員替何君堯助選的片段，質疑傑志與何的關係，亦有大批網民在傑志facebook專頁留言批評。而何君堯現為足總法律事務委員會主席，已離任董事一職。

伍健澄清自己與何君堯沒有私交，解釋當時只是借出球員替他站台，並對暴力事件感到痛心：「何律師在2011年至19年是足總董事，我倆在足總屬同事關係，8年前他問我們借人撐場，當時香港政治環境單純，我很快答應。」他補充，該次何君堯最終落選，並稱傑志是「香港人的球會」，會繼續不分陣營地以足球團結港人，「話割席，都要坐在一起先割到，我除了這次借人跟一次節日活動，2015年後都只是在足總開會時才與他碰面，大家沒私交。因此，如今重提7年多年前發生的事，我不知道他在事件中的角色，但這兩件事（元朗暴力事件及助選）是風馬牛不相及。」

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