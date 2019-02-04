【藍月訪港】曾高調支持加泰獨立　曼城主帥哥迪奧拿：社會應接受示威行動　籲港人對話解決問題 (15:50)

哥迪奧拿近年高調支持加泰隆尼亞獨立，曾因比賽時佩戴黃絲帶，以示支持被西班牙當局拘捕的加泰政治犯，最終被英格蘭足總以有政治含義而罰款。這名西班牙籍教頭，今午在記者會被傳媒問及對香港近日持續出現示威的看法時，他回應道：「我們要接受社會有示威行動，但不希望以暴力解決問題。我在中國向來有美好的經歷，相信香港政府不會接受暴力，只要坐下來對話，便有機會解決問題。」其後再有傳媒追問香港示威行動及安全問題，一度被曼城新聞官制止，稱已回答相關問題，哥帥則稱球隊在香港十分安全，沒有任何危險和威脅，並大讚香港的美食。

相關報道：【藍月訪港】網民籲曼城傑志友賽21分鐘大合唱 冀令哥迪奧拿關注香港局勢

此外，有內地傳媒日前報道，批評曼城早前到南京及上海參與英超亞洲盃期間，欠缺熱情及漠視球迷，只顧在活動賺錢。哥迪奧拿回應不同意有關指控，亦不理解為何令該記者感不悅，但稱希望再訪中國。

對於明仗對傑志，哥迪奧拿稱，期望踢出一場精彩比賽，同時避免出現傷兵，並希望隨行的多名小將，把握上陣機會表現自己，「對傑志將是一個很好考驗，但相比賽果，季前賽提升球員動力和狀態才是最重要。」他補充，今次亞洲之旅，包括緊接周六到日本對橫濱水手，用意均為備戰下月4日對利物浦的社區盃，故參與美洲國家盃及非洲國家盃的球員，大部分將於本月29及30日歸隊，其餘球員如剛為阿爾及利亞隊奪冠的馬列斯，料在下月3、4日才報到，但他表明盼球員得到足夠休息才歸隊。

同場出席記招的前鋒史達寧說，曼城對球員的要求十分高，笑言希望明仗領隊能派他上陣，會踢出狀態取得入球。問到香港情况有否影響球員，他稱不受影響，球員均在專注備戰。

相關報道：【藍月訪港】曼城球星分途遊香江 迪布尼施華休息過後簽名有求必應

傑志會長伍健席上歡迎曼城來港，向哥迪奧拿大派高帽，表示傑志踢法一直向西班牙足球學習，今次終有機會親身與這西班牙籍名帥見面，感到十分榮幸。

傑志上季失落港超冠軍後，今季改由波斯尼亞籍的施利斯高域出任主帥，他稱不會制訂特別戰術，希望球員享受明仗。傑志隊長黃洋稱，跟曼城比賽是難得機會，對方有很多豐富經驗及技術的球員，希望傑志能在場上展示拼勁及熱誠，顯示傑志能力。

曼城今早閉門操練，大軍於傍晚5時半會再到旺角大球場公開操練，已有門票的球迷可進場觀操，晚上哥迪奧拿及助教阿迪達將出席慈善晚宴。