【藍月訪港】曼城球星分途遊香江  迪布尼施華休息過後簽名有求必應 (23:41)

曼城戰畢英超亞洲盃後舟車勞頓，讓球員休息到處在港遊玩。相比昨晚，酒店外減至只有逾20人守候，當中更有多名身穿愛華頓球衣的球迷，專程等候曾效「拖肥」的阿迪達，而這西班牙籍助教今晨落街散步時亦有求必應。

中午時分起，大衛施華、奇雲迪布尼、利萊辛尼及根度簡等球星開始出動外遊，部分人出席贊助商活動。辛真高及根度簡到山頂遊覽；丹尼路雷斯去了志蓮淨苑觀摩；貝拿度施華則乘船遊維港。

而奇雲迪布尼由尖沙嘴返回酒店期間，意外地沒被沿途市民認出是球星，不過心情大好的他，在酒店門前逐一為守候球迷簽名和合照。反觀史東斯則以聽電話為由，沒為球迷簽名。而哥迪奧拿大半天疑似都未有離開酒店。

曼城明日起開始出席一系列公開活動，早上有曼城青訓教練到石門傑志中心指導本地小將；而球星分兵兩路出席球迷見面會，大衛施華及辛真高將到上銅鑼灣的運動品牌旗艦店，利萊辛尼及菲爾科頓等4名球員則到旺角電競館打FIFA遊戲，而領隊哥迪奧拿將帶同一名球員出席賽前記招。大軍於傍晚5時半到旺角大球場出席公開操練，而哥帥將於晚上到灣仔出席慈善晚宴分享執教心得。

相關報道：【藍月訪港】網民籲曼城傑志友賽21分鐘大合唱 冀令哥迪奧拿關注香港局勢

其他報道：【雷sir離世】本港著名排球裁判及評述雷禮義月初離世 曾創術語「食叉燒」膾炙人口