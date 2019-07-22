【史達寧專訪】敢於批評種族歧視 史達寧盼借影響力為弱勢發聲 (16:46)

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史達寧早前場外行為一直惹人關注，曾被踢爆曾吸「笑氣」及水煙，兩年前參與曼城美國季前之旅，其間也傳出召妓。不過，史達寧近年致力發聲批評球壇的種族主義，包括與贊助商合作，在廣告標語為「發聲未必會令生活變得好過點，但捨難取易的話什麼都改變不了。」因而獲得不少同行敬佩，而他今年亦先後獲頒英國種族共融體育獎及誠信與影響力獎。

這名24歲英格蘭隊前鋒接受本報專訪時表示，在球壇常遇到負面的事及批評，身為專業球員一定要勇於面對，「足球界永遠都有批評，總有人說你好，有人說你不好，尤其當你成為國腳，這是你一定要面對和包容。我現在面對批評時，跟我17、18歲時已不同，我已面對過很多人和事，明白怎樣應對，凡事都要向正面看，最佳反擊方法就是在球場上團隊合作，爭取好表現」。

生於牙買加的史達寧，5歲隨家人移居英國，他透露，今年有時間會回鄉參與慈善活動，「牙買加對我的生命和成長影響很大，是我童年的重要回憶，所以我好希望回饋這個地方。成為職業足球員對很多人來說是一個夢想，所以足球員參與慈善活動是很重要。」

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