【史達寧專訪】首隨曼城訪港　史達寧時刻求進：沉默中努力 (14:38)

24歲的英格蘭隊前鋒史達寧，上季為曼城在英超攻入17球兼12次助攻，協助「藍月」成為本土3冠王，個人榮膺英格蘭足球記者協會（FWA）的英格蘭足球先生，以及獲英格蘭職業球員工會（PFA）選為年度最佳青年球員。

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曼城過去兩季奪得英超冠軍，被問到過去一季有何轉變，史達寧接受本報專訪時表示，改變純粹是希望更進一步：「每季完結，我都會檢討有什麼做得好和不好，身為球員最重要就是有進步。雖然球隊上季成績很好，但做球員永遠都會有進步的空間，期望下季會比今季表現得更好。」被問到個人的下個目標，他說：「我有很多目標，下一個目標就是新季繼續在沉默中努力，用表現替我說話，並在完季時達成目標。」

曼城領隊哥迪奧拿以嚴厲見稱，如上季史達寧便多次被鏡頭捕捉到，即使大勝一場賽後仍被哥帥「肉緊地」訓話。史達寧亦讚揚這名西班牙籍教頭的功力：「哥迪奧拿是很出色的領隊，有很多一流主意和想法，好的領隊往往會令足球變得簡單。他現正建立了一支優秀的球隊，每個球員都要為自己的位置而競爭，因此我們時刻都要準備好、不停努力，這絕不容易。」

曼城強勢令曼徹斯特市近年變成一片「藍天」， 史達寧表示，曼城每一季都不會停步，希望延續佳績，「我們建立了球隊及團隊精神，當然希望繼續保持英超的領先地位，我們都知道這絕不容易，但都樂於面對這大挑戰。」至於曼城下季能否英超3連霸，他稱：「我們絕對希望繼續衛冕，上季球隊變得更強，下季我們會戰到最後，希望最終取得成功。」對於最大競爭對手利物浦，史達寧對上季PFA最佳球員、中堅華基爾雲迪積克予以高度評價：「雲迪積克加盟利物浦後，令後防更完整，但不只是他，紅軍還有阿歷山大阿諾特、安德魯羅拔臣等守將，令防線實力大增，從上季交手時尤其感受到。」

首次來港的史達寧續道，從機場到酒店沿途看到的香港景色，已感受到香港是很漂亮的城市，笑言在訪問後，想到酒店外四圍看看五光十色的建築物。曼城周三友賽傑志，史達寧稱，在日前英超亞洲盃互射12碼落敗後，令眾將更認真爭取下仗重返勝軌，「香港的天氣很潮濕，對我們來說是挑戰。傑志是一支不錯的球隊，相信兩隊可為球迷帶來一場精彩的比賽。」

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