【劍擊世界賽】江旻憓掛銅抵港稱為紛爭痛心　盼表現讓外界見識港人強大 (19:31)

江旻憓（Vivian）前晚殺入世界賽女子重劍個人賽4強，但以11：15不敵巴西隊老將卡丹莎美，不設季軍戰下贏得港隊史上首面世界賽獎牌。不過，她今日返港未有太喜悅，事關她因腳傷無緣昨晚的團體賽。曾因腳傷施手術的她解釋，個人賽8強前步行時突然跣腳，弄傷右膝，比賽時不能發力，「所以我很失望，因為沒有去專心比賽，只想着自己的腳可以用到多少力」。她認為這是好好的教訓，「現在行路隻腳要求更穩陣」。

Vivian賽後曾說，盼以獎牌為香港人打氣，今日再表示為本地近日紛爭感痛心，因為「香港是我們的家，唔應該互相咁唔鍾意大家」，她再補充：「我經常都想，我可以做到什麼。我不覺得現在25歲的自己，有資格去跟大家說應該做什麼，或者想香港變成怎樣。因為自己做了多年運動員，唯一可以做的是更用心訓練，出外比賽表現更好，等匈牙利（今年世界賽主辦國）等地方，也會覺得香港人很強。」

Vivian上屆世界賽只打入64強，今次奪銅下世界排名積分大幅上升，暫時以193分高踞一姐寶座，以37分領先國手林聲。她稱比年初更容易接受世界第一之名：「我不應該再想自己配不配，因為排名只是客觀反映過去一年的平均水準。」對於賽會在網站及宣傳刊物以她為生招牌，但文中寫道，也許在2013年，沒人相信會有港人成為世界第一，她笑說：「我好開心可以做到。」

而男子花劍新星蔡俊彥昨晚在個人賽爆冷淘汰世界二哥，其後於8強止步，賽後世界排名由23位跳升至16位。而意外於次圈32強下馬的張家朗，排名微跌兩級至第7位。

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