【國冠盃】夏薩特偕久保建英地標　難阻皇馬不敵拜仁　施丹證巴利將離隊 (16:55)

夏薩特今夏以1億歐元（約8.76億港元）「棄車上艦」，轉會費僅低於菲歷斯及基沙文。惟由於皇馬部分球員仍待沽，今仗他先穿50號球衣，據報是紀念人類登月50周年。他今仗有一次中目標攻門，亦曾於禁區邊博得罰球，半場被雲尼斯奧斯祖利亞入替。其餘新兵盧卡祖域、費蘭特文迪及洛迪高高斯亦在換邊後登場，但皇馬只憑後者末段射入罰球破蛋。拜仁在傷癒的哥倫天杜利素、羅拔利雲度夫斯基及基拿比先後建功下，於美國休斯敦以3：1擊敗皇馬，從上仗不敵阿仙奴中反彈。18歲的久保建英首為皇馬上陣，成為球隊首名為一隊上陣的亞洲球員，西班牙《馬卡報》指他表現為全隊最佳，較夏薩特更高。

皇馬今仗未將加里夫巴利列入大軍，教練施丹賽後證實對方可能離隊：「我希望他快點走，這對所有人都是好事，球會正為他物色新東家。」除了巴利，前鋒馬里安奴戴亞斯亦料被外借，由夏薩特接手其7號球衣。從拜仁慕尼黑回收的占士洛迪古斯有傳引起馬體會興趣，這名哥倫比亞隊中場或以4000萬歐元（約3.5億港元）轉投鄰會。

至於今夏暫時的標王，被譽為「新C朗」的祖奧菲歷斯今晨上陣半小時，便因臀部受傷而退下火線。惟馬體會下半場14分鐘連入3球，作客以3：0擊敗西乙球隊紐文西亞。

其他報道：【游泳世界賽】港女隊自由泳接力位列第10游進東京奧運 何詩蓓手握3項資格冠絕港隊

其他報道：【國冠盃】17歲新星格連活特一箭定江山 曼聯挫國米熱身賽3連捷