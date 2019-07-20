【英超亞洲盃】曼城12碼不敵狼隊失冠　明抵港準備友賽傑志 (22:08)

曼城與狼隊早前在南京分別大勝紐卡素及韋斯咸，晉身今晚在上海上演的決賽。早段佔先的曼城有拿撲迪後上近射被救出，之後利萊辛尼20分鐘被阿達馬查奧爾禁區拉跌，但史達寧操刀炒高，未能先開紀錄，半場被狼隊守和。兩隊下半場均大舉換人，令戰况更膠着，摩天奴及大衛施華的遠射均未能破門，兩軍90分鐘仍打和0：0下，要以互射12碼分勝負。曼城首5輪有根度簡、大衛施華及盧卡斯尼美查宴客，使狼隊縱有兩人射失，仍以3：2首奪英超亞洲盃。

季軍戰方面，紐卡素新帥布魯士雖因簽證問題，只能當座上客，但「喜鵲」仍憑日本國腳武藤嘉紀34分鐘一箭定江山，以1：0小勝韋斯咸。

曼城今季已作兩個收購，但並非針對前隊長高柏尼離隊的中堅空缺，今次東征大軍因阿根廷國腳奧達文迪未歸隊，位置上只有史東斯與拿撲迪兩名常規主力。有傳他們斟介李斯特城守將哈利馬古尼失敗，領隊哥迪奧拿稱正考察數名球員，但表示球隊仍因財政公平競技問題受查，「不能再用錢便不會用」。至於新隊長的人選，哥帥稱不會欽點：「我不會說誰是（隊長）。球員會知道誰有當隊長的心態，由他們自己選人。這個隊長會作為球員的發言人，與我和球會溝通。」

曼城將於下周三晚在香港大球場約戰本地勁旅傑志，大軍料明晚抵港，休息一日後，下周二分途在旺角及銅鑼灣等地出席活動，與球迷見面，傍晚再公開操練。而完成與傑志友賽後，他們將下周六到日本，與橫濱水手較量，再返回英格蘭，下月初與利物浦爭社區盾。

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