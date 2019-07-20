【國冠盃】17歲新星格連活特一箭定江山　曼聯挫國米熱身賽3連捷 (23:23)

曼聯今仗以保羅普巴領軍，協助他在中場組織攻勢的是隊長尼曼查馬迪及連格，前鋒「福仔」拉舒福特、安東尼馬迪爾及及新兵翼鋒丹尼爾占士負責攻堅，而新兵右閘雲比沙卡亦「擔正」，把守最後一關的是盛傳留隊的門將迪基亞。

續傳言轉會皇家馬德里及回巢祖雲達斯的普巴，上半場表現活躍，曾多次策動攻勢，自己射門則被國際米蘭門將漢丹洛域拍出，隊友左閘勞基梳爾及馬迪爾均曾叩關，若非福仔門前「漏油」，球隊上半場或已領前。總計曼聯上半場控球率61%，319次傳球和10射3中，勝過國際米蘭的194次和3射零中框。

下半場接戰，國米以克羅地亞隊翼鋒比列錫入替無甚表現的森美爾朗高。曼聯守將域陀連迪路夫不久傷出，需由菲爾鍾斯入替，而領隊蘇斯克查陸續有10個調動，其中後備上陣的17歲前鋒格連活特更在76分鐘於禁區內扣過敵衛怒射得手，終令球隊以1：0勝出，繼在澳洲勝珀斯光輝和列斯聯後，取得季前熱身賽3連捷。

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