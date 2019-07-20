【熱身賽：附精華】利物浦不敵多蒙特季前首敗　高普：球員表現仍可取　 (17:57)

歐聯冠軍利物浦此役有前鋒穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼、羅拔圖法明奴及門將艾利臣比加，因分別參戰非洲和美洲國家盃缺陣，中場拉爾拉拿亦告因傷避戰。「紅軍」甫開賽3分鐘便被多蒙特箭頭柏高艾卡沙先拔頭籌，但其後於35分鐘藉22歲中場哈利威爾遜扳平完結上半場。紅軍下半場有10個調動，卻在53和58分鐘被「蜜蜂兵團」的兩名丹麥中場湯馬士迪蘭尼及積及拿臣破門。

紅軍雖於75分鐘由19歲新星前鋒利安比尼達斯射入12碼，個人近3場熱身賽獨取4球，但終仍以2：3告負。紅軍將於下周一早上移師波士頓的芬威球場，與西維爾踢在美國的第2場熱身賽。

擊敗連勝燦美爾及巴拉福特後，利物浦連勝斷纜，主帥高普歸咎比賽場地，他說：「這是一個非常好的球場，所有設施都非常好。可是，它本身並非足球場，主辦單位賽前已努力鋪草皮，但當皮球難以在草面滾動，令兩軍球員比賽時都很困難。」然而他仍滿意麾下表現：「球員表現正面，但明顯仍有不足。己隊入了兩球，都是絕對美好的，尤其是首個入球。」

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