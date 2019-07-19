【港超】理文新季添老將增經驗 李康廉與陳曉明重逢合作 (19:59)

理文今午於將軍澳足球中心開操，新季班費維持2000萬港元，有10名新球員加盟，前季借至理文的傑志老將佐迪及東方守將謝朗軒，聯同曾外借理文流浪的傑志另一「長老」列斯奧，正式成為理文球員。李康廉則繼在和富大埔及天水圍飛馬後，再次與陳曉明重逢。李康廉稱，冀向陳曉明取經，為將來做教練學習，並會盡力助陣中小將成長。昔日「傑東」宿敵如今成隊友，列斯奧及佐迪均說，期待跟李康廉等老對手合作。

其餘新兵，包括夢想FC中場亞哥斯達、和富大埔門將李瀚灝，另有兩名巴西籍新外援，前鋒基華尼頓及中堅迪奧高。外援有尼迪利及沙普夫留隊，上季隊長干沙利斯、韓國中場白智勳及翼鋒史堤芬彭利拿則離隊。

上季理文聯賽排「尾二」第9，第2季執教理文的主教練陳曉明說，經一季磨合及大半隊仍留隊，不需再摸索踢法下，球隊將會更注重表現。他補充，暫不考慮用盡6個外援名額，故暫未有亞援。

理文上季以將軍澳運動場作主場，但來季東方龍獅選此場地為主場後，理文稱主場尚待足總開會落實，但仍會以將軍澳足球訓練中心及區內球場作基地，並續在將軍澳區舉行社區活動。

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理文2019/20球季球員名單:

門將：1高俊、 55李瀚灝 、88袁皓俊

後衛：2列斯奧、5余煒廉、18黃炎堃、22謝朗軒、27陳衍光、29余沛康、31迪奧高、33周衍丞

中場：7李康廉、10亞哥斯達、15黃駿軒、16顏樂楓、17周家樂、23鄧匡延、37陳銘剛、66談樂軒、77沙普夫

前鋒：8佐迪、9尼迪利、11鄭兆均、91基華尼頓、92梁嘉恆

註：紅字為新加盟