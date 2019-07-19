【劍擊】江旻憓盼世界賽銅牌振奮港人  總教練鄭兆康信徒弟再登高峰 (14:24)

相關新聞：【劍擊】江旻憓世界賽4強飲恨仍創港歷史 摘銅後重登世界一姐寶座

25歲的江旻憓昨晚連闖4關刺進4強，但以11：15敗予最終封后的巴西隊老將，在不設季軍戰下摘銅，成為港隊在這最高級別賽事奪牌第一人。賽前世界排名第3的她獲母親赴匈牙利賽場力撐，自言為無緣決賽感失望，但希望消息能振奮港人：「最近香港有好多不開心的事，很想把獎牌帶回香港，未能拿到金牌確實失望，但過程讓我知道之後如何進步。多謝教練團及幕後團隊，一直支持及為我打氣。」

江旻憓歷史性奪牌後，排名躍升，繼3月後重返世界第一之位，積分拋離世界賽摘銀的中國隊劍手林聲。今年這名港將屢有突破，包括年初在世界盃分站兩度封后，總教練鄭兆康稱：「江旻憓在4強臨場執行戰術，有一段時間失誤，雖然有點遺憾，但都是港隊的歷史，希望把士氣帶到餘下的比賽。她今年表現穩定，相信未來會有更佳成績。」

港隊今日尚會出戰女子花劍及男子重劍個人賽，而江旻憓或會明日再度登場，領軍出戰女重團體賽。而世界第5的張家朗明日亦會出戰男子花劍個人賽，有望再創歷史衝牌。

其他新聞：【英超】布魯士接掌紐卡素即成被炒大熱 蘇斯克查退居次席