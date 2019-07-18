【英超】布魯士接掌紐卡素即成被炒大熱　蘇斯克查退居次席 (21:10)

紐卡素昨在中國上演的英超亞洲盃首仗淨吞狼隊4蛋。賽前數小時球隊委任58歲的布魯士為新任領隊，亦是該隊12年來第10個主帥。由於他的21年執教生涯戰績平庸，以及曾領軍紐卡素宿敵「黑貓」新特蘭，未獲「喜鵲」球迷歡迎，也令博彩公司不敢看好。他在下季結束前被炒賠率只得2.5倍，亦是下季英超首個被炒領隊大熱門，賠率是3.5倍，而曼聯的蘇斯克查則以5倍居次，隨後是11倍的水晶宮的鶴臣及韋斯咸的柏歷堅尼。此外，紐卡素的3.75倍降班賠率是第5熱門。

據報執教生涯「屢敗屢戰」的布魯士，將於周六在上海首次領軍紐卡素惡鬥韋斯咸，而他在履新時表示：「紐卡素是我的童年球會。我的父親曾效力這球會，所以對我和我的家人來說，這是特別時刻。我們的前面是巨大挑戰。」儘管布魯士不被看好，但阿根廷籍後衛費達歷高費南迪斯護主道：「我們期待與布魯士合作，他經驗豐富。我們態度積極，我亦明白球迷反對他的情緒，但希望一起努力，一起為球隊做好些，向人們展出競爭能力。」

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