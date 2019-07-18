【國冠盃】阿仙奴絕殺拜仁季前兩連勝 艾馬利：未來給小將更多機會 (19:35)

雙方今仗均強陣出擊，阿仙奴有染了一頭銀白髮的奧斯爾正選，並穿上黃色新作客球衣出賽。半場兩隊互無紀錄，換邊後4分鐘，由兵工廠打破僵局，奧巴美揚右路傳中，拜仁後衛普辛拿斯基解圍誤擺烏龍。拜仁於71分鐘由射手羅拔利雲度夫斯基頭槌扳平，戰至88分鐘，阿仙奴由兩名小將奠勝。18歲小將約翰祖爾斯傳中，由20歲的尼基迪亞近門建功，協助兵工廠以2：1擊敗德甲班霸拜仁慕尼黑，繼日前3：0大勝科羅拉多急流後取得兩連勝，將於下周日（21日）轉戰意甲費倫天拿。

去年11月才首次英超上陣的尼基迪亞，繼上仗正選，今仗後備上陣12分鐘即做奠勝功臣，並獲選為賽事最佳球員。賽後領隊艾馬利亦表揚多名有上陣的小將：「上仗我們已經派出很多年輕球員上陣，球隊目前和將來都需要他們，而球會的歷史亦決定了我們有責任給小將機會。只要他們有能力，自然會獲得出場機會。」

此外，據報若隊長哥斯尼最終離隊，阿仙奴屬意由中場格列沙加出任新「廠長」，這26歲瑞士國腳，由國家隊及此前效力德甲慕遜加柏時均戴過隊長臂章。

其他報道：【西甲：有片】捷比亞1.9億轉會費投馬體會 告別熱刺：遇上精彩人物和球迷

其他報道：【意甲】祖雲達斯7.5億簽馬菲斯迪歷特 成史上身價第2高後衛