祖雲達斯近日落實，以7500萬歐元（約6.6億港元）轉會費，加上向經理人拉奧拿支付1050萬歐元（約9200萬港元）佣金，合共8550萬歐元（7.5億港元），簽入效力阿積士的荷蘭隊後衛馬菲斯迪歷特，雙方簽約5年。19歲的迪歷特除成為球隊今夏第7名新兵外，亦成為史上身價第2高後衛，僅次於其國家隊隊友、利物浦後衛華基爾雲迪積克。若只計轉會費，迪歷特則僅次於雲迪積克及拜仁慕尼黑後衛盧卡斯靴南迪斯，排名第3。
祖雲達斯及巴塞隆拿等一直被指有意收購迪歷特，後者昨終抵達都靈接受體測，並在今日落實加盟球隊。據意大利傳媒報道，是次交易的轉會費達7500萬歐元，而迪歷特的經理人拉奧拿亦將獲得1050萬歐元（約9200萬港元）佣金。下月將滿20歲的迪歷特，成史上身價第2高後衛，僅次於華基爾雲迪積克在2017年，以近7500萬鎊（約7.3億港元）加盟利物浦的紀錄。而按照福布斯的統計，在全球歷來20歲以下球員轉會費記錄中，迪歷特排第3位，僅次於巴黎聖日耳門前鋒基利安麥巴比（約12.7億港元），及第2位效力馬德里體育會的祖奧菲歷斯（約11億港元）。而在祖雲達斯隊史中，迪歷特的轉會費僅次於基斯坦奴朗拿度及希古恩，位列第3。
另外，在保方回巢後料更難取得上陣機會的祖雲達斯門將馬迪亞比連，在接受訪問時稱已準備好加盟葡超的賓菲加。
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