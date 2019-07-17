【港足】陷世盃外亞洲區次圈死亡之組　港足主帥麥柏倫稱盡力讓球迷自豪 (19:33)

3年前世盃外次圈，港足在C組屈居卡塔爾隊及中國隊之後，排第3止步，這次要晉第3圈難度甚大，不但要三次作客西亞，當中更有亞洲一哥伊朗隊。

麥柏倫在抽籤後坦言，除了硬撼伊朗及伊拉克，巴林及柬埔寨均會為港足帶來考驗，加上備戰時間有限，無疑是相當難應付的組別。但他期望港足在過程中有進步，表現最終可令本地球迷感到驕傲。8個小組首名及4支最佳次名將晉身第3圈。

另外，32歲港足前鋒麥基昨突然宣布掛靴，其東方龍獅隊友葉鴻輝及林嘉緯，均對消息感突然，讚揚對方雖技術非最出眾，但比賽態度一流，兼默默加操改進。麥基為港足上陣了53場入12球，葉鴻輝及林嘉緯均贊成足總舉辦告別賽。葉鴻輝期望，球迷記下的是麥基場上出色的一面，而非缺點上：「當球員代表港隊30至40場，足總可考慮為其辦告別賽。雖然麥基為人低調，但仍可諮詢其意願，我相信他會享受這賽事。」有傳麥基近年身心俱疲而決定退役，嘉緯透露，麥基對自己埋門把握力要求高，常於操練後加操，「或許他也知道球迷的批評，無形令他增添壓力。」僅與麥基共事一場比賽的港足主帥麥柏倫，也讚揚對方是名又快又勤力的球員。

至於東方今季陣容大變動，教練團有多名老臣子離隊，葉鴻輝亦將跟曾文輝爭正選。阿輝稱屬良性競爭，並稱跟新任門將教練保查合作不俗：「經歷3季無冠，高層渴望轉變，球員只能做好本份。個人是有點失落，畢竟跟部分前教練認識多年，但站在球隊層面，最重要仍是團結一致爭冠。」

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