【港足：附賽程】世界盃外圍賽次圈抽籤出爐　港足遇西亞之旅　9月主場首仗迎伊朗隊 (17:56)

世盃外亞洲區次圈將於今年9月至明年6月舉行，港足在C組4場主場賽事，分別為9月10日對伊朗、11月14日對巴林、11月19日對柬埔寨，以及明年3月31日對伊拉克。港足於兩年前11月曾友賽巴林隊，最終主場負0：2。至於對上一次對伊朗，已追溯至1988年5月，同樣負0：2。

至於其他組別，中國隊抽到好籤，與敘利亞隊、菲律賓隊、馬爾代夫隊及關島隊同在A組；日本隊在F組對手為吉爾吉斯隊、塔吉克隊、緬甸隊及蒙古隊；韓國隊與朝鮮隊等同在H組。G組則上演大亂鬥，泰國、越南、馬來西亞及印尼4支東南亞球隊同組。

港足世界盃外圍賽次圈賽程：

2019年9月5日：作客vs.柬埔寨

2019年9月10日：主場vs.伊朗

2019年10月10日：作客vs.伊拉克

2019年11月14日：主場vs.巴林

2019年11月19日：主場vs.柬埔寨

2020年3月26日：作客vs.伊朗

2020年3月31日：主場vs.伊拉克

2020年6月9日：作客vs.巴林

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