【港超】3500萬重建東方皇朝　新帥李志堅冀爭入亞協 (16:23)

其他報道：【港超】李志堅落實接掌東方龍獅 攜11名舊部來投 球員名單多達30人

由李志堅接掌的東方今早開操，並舉行拜神儀式及發布會。上季帶領和富大埔首奪港超冠軍的李志堅稱，現時的東方是他執教生涯以來，資源最好的球會，並形容「真的有點終於受到尊重的感覺」，將助球隊重奪亞協盃參賽資格，言下之意即劍指港超或足總盃冠軍。他又稱，「這正是香港職業足球應要有的條件，也是推動力令自己很想做得更好。」對於目前陣容多達30人，堅sir承認，下季東方沒亞洲賽戰線，不排除會安排外借，讓個別球員有更多上陣機會，「開季時，最理想是維持24至25名球員。」至於「堅家軍」之一的大埔隊長黃威未有隨隊來投，堅sir透露，會協助黃威嘗試跟中超球會接洽，若有上陣機會，中甲也是選擇。

東方體育會副主席游永強說，班費跟去年相若達3500萬元，認為招攬李志堅執掌可相輔相成，「以其往績在東方平台可發揮更大」，有信心東方在未來兩、三年內可奪標。就東方教練團「大地震」，老臣子梁守志、李健和、黃鎮宇及范俊業等皆離隊。游永強說：「時代要不斷改變，若沉醉昔日王朝，成績只會停滯不前，所以要有新衝擊，我們相信今次大改變可帶來新景象，成績一定可比去年好。單憑個人感情，而不去針對客觀需要，長遠只會令球會走下坡。球市已經低迷，若球會不去振作，對整個球市都是不利，我覺得這個陣痛是必須。」

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