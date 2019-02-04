【港超】李志堅落實接掌東方龍獅　攜11名舊部來投　球員名單多達30人 (13:21)

東方上季只排港超第5，季中暫代主帥安祖史杜錫重任技術總監。主教練及球隊總監職務，則落在上季帶領大埔奪港超的李志堅身上。堅sir帶同助教李恆匯、訓練員李敖男，以及「堅家軍」梁冠聰、馮慶燁、李家耀、李家豪、鍾偉強、曾文輝、翟廷峯、艾華度及利馬等舊部，連教練團成員共11名前大埔成員一同「東來」過檔，但跟隨堅sir多年的大埔隊長黃威則不在名單中，有消息指這名26歲港足中場，或有機會到中甲聯賽發展。

東方30人球員大軍，今早在將軍澳足總訓練中心正式開操，並宣布重用將軍澳運動場為來季主場。東方其他新兵，包括冠忠南區後衛劉學銘、香港飛馬中場胡晉銘、佳聯元朗前鋒慕沙、港會中場奧利華，以及27歲中華台北隊前鋒陳浩瑋。後者曾效中甲球隊北京北控，上季友賽代表台北友賽港足時梅開二度。上季外借至葡甲的茹子楠亦回巢，配合葉鴻輝、林嘉緯、迪高等原有班底。東方下月中將到泰國曼谷集訓。

東方龍獅2019/20球季教練團及球員名單:

球隊總監兼主教練：李志堅

副總監：司徒文俊

技術總監：安祖史杜錫

助教：李恆匯、羅志焜

守門員教練：保查

訓練員：李敖男

行政管理：陳子龍

球隊助理：薜輝龍、袁國強、馮鎮華

門將：1葉鴻輝、26廖富源、99曾文輝*

後衛：2艾華度*、4劉學銘*、5基頓、6翟廷峯* 13李家豪*、14鄭璟昊、15馮慶燁*、21曾錦濤、30黃梓浩

中場：3迪高、7徐德帥、8李嘉耀*、10林嘉緯、16梁振邦、17梁冠聰*、22胡晉銘*、29奧利華*、34陳靜謙、42茹子楠*、77王力威、88利馬*

前鋒：9慕沙*、11艾華頓、19播磨浩謙*、20林學曦、27陳浩瑋*、80鍾偉強*

*新加盟（號碼為暫定）

離隊球員：

劉浩霖（中場，冠忠南區）、洛迪古斯（前鋒，傑志）、麥基（前鋒，掛靴）、何國泉（門將）、梁宇昊（門將）、張健峰（後衛）、曾至孝（後衛）、謝朗軒（後衛）、李康廉（中場）、笠臣（中場，科特彼瓦迪）、利馬彭利拿（後衛，科特彼瓦迪）、姚浩明（中場）