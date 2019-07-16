【甲一】張偉康展射手本色　滿貫爆冷挫永倫　首闖總決賽鬥南華 (21:58)

滿貫與永倫今晚於灣仔修頓合演季後賽4強，兩軍在首兩仗先後取勝，令今仗成為晉級生死戰。永倫初段有射手泰那與賀斯福發威，半場領先滿貫4分，但後者休息過後，即有葉俊傑及張偉康射入3分球，一度追近比數，其後葉俊傑再3分得手，助滿貫反超前，一度迫使永倫暫停重整戰術。滿貫戰畢第3節領先1分，射手張偉康再連入兩個3分球，加上費格遜中距離得手，臨完場時仍有3分優勢。在球證吹哨子完場之際，泰那半場轟入3分球，兩軍職球員擾攘數分鐘，球證判入球無效，最終滿貫以71：68取勝，以場數2：1險勝永倫，首度殺入總決賽。

滿貫今仗有費格遜獨取全場最高的24分，張偉康及隊長歐陽維江亦有15及12分進賬，相反永倫星將泰那及費斯福只得21分及12分。此役扮演關鍵角色的張偉康，笑言完場一刻緊張萬分：「首次遇到這種情况，一邊擔心泰那的3分會否被判有效，一邊要想若要加時，該如何部署，慶幸最終順利取勝。」他又稱，對隊友有信心，3分起手時沒想太多，球隊亦勝在決心夠：「上場被永倫追平場數，但我們沒有失去信心，打法平均亦是致勝關鍵。之後對陣南華，希望可保持氣勢。」

滿貫首度打入總決賽，將在下周二起與南華轉戰灣仔新伊館，在5場3勝制下爭標。南華上仗擊敗東方龍獅後，提早晉級總決賽。張偉康稱，球隊板凳深度夠，相信即使休息時間較對手少，亦不會落於下風。

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